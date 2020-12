Voss Fluid: Pd Lombardia, solidarietà a sindacalista investito, fatto gravissimo

23 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 23 dic. (Adnkronos) - "Esprimiamo la nostra più sentita solidarietà al segretario generale della Fim Cisl Lombardia, Andrea Donegà. L'atto di aggressione dell'amministratore delegato della Voss Fluid di Osnago è gravissimo e intollerabile. Va condannato senza alcuna attenuante". Lo affermano il capogruppo del Pd in Consiglio regionale della Lombardia, Fabio Pizzul, e il consigliere Raffaele Straniero, a seguito dell'aggressione subita da Donegà durante il presidio alla Voss Fluid di Osnago, in provincia di Lecco. "Non rispettare il diritto dei lavoratori a mettere in atto forme di lotta per difendere il proprio posto di lavoro è retaggio di tempi remoti che mai avremmo pensato di rivedere. Da parte nostra continueremo a ad impegnarci, con i lavoratori e i sindacati per trovare una soluzione positiva alla crisi della Voss”.

La segretaria metropolitana del Pd Milano, Silvia Roggiani, sottolinea che "il diritto allo sciopero, così come ogni sua legittima rivendicazione e manifestazione, è sancito dalla Costituzione e pertanto intangibile, e la violenta provocazione messa in atto dall'amministratore delegato della Voss Fluid di Osnago è inaccettabile".

Solidarietà anche da Elena Lattuada e Alessandro Pagano, segretari generali di Cgil Lombardia e di Fiom Cgil Lombardia. "La lotta di lavoratori e lavoratrici a difesa del posto di lavoro è un atto necessario e legittimo, così come è legittima, giusta e necessaria la presenza dei dirigenti sindacali al loro fianco, dicono. "Per questo condanniamo l'atteggiamento irresponsabile e provocatorio dell'amministratore delegato che dovrebbe salvaguardare diritti di civiltà e posti di lavoro e che con il suo gesto provocatorio ha messo a repentaglio i diritti e la democrazia nel Paese". Mentre il segretario generale della Cisl Lombardia, Ugo Duci, parla di "un assurdo atto di inciviltà. Ad Andrea vanno la solidarietà e la vicinanza di tutta la Cisl Lombardia. Alla barbarie di chi l'ha investito vanno la più ferma condanna e tutta la nostra riprovazione”.