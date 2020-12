Coronavirus: da Regione Lombardia nuova ordinanza su corsi formazione e caccia

23 dicembre 2020 a

Milano, 23 dic. (Adnkronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato una nuova ordinanza con decorrenza da domani, giovedì 24 dicembre, fino al 15 gennaio 2021. In particolare sono previste le disposizioni per l'attività corsistica individuale e collettiva diversa da quella autorizzata o finanziata da Regione Lombardia. Ad esempio il provvedimento riguarda scuole di musica, di danza, di pittura, di fotografia, di teatro, di lingue straniere, compresi gli eventuali esami, che si svolgeranno a distanza, se l'attività corsistica è collettiva, e in presenza, con esclusione dei giorni di 'zona rossa', se l'attività è individuale e non è possibile svolgerle a distanza.

In ogni caso le lezioni individuali in presenza si svolgono nel rispetto delle misure generale di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19 e delle disposizioni, per quanto compatibili, presenti nelle schede 'Formazione professionale' e 'Spettacoli dal vivo', per quanto compatibili, di cui all'allegato 9 del Dpcm 3 dicembre 2020 e delle ulteriori misure specifiche rispetto alle singole attività corsistiche disposte dal gestore dell'attività. Viene inoltre precisato che nella stessa aula, sala o locale in cui si tiene l'attività corsistica individuale del corso non potranno svolgersi contemporaneamente altri corsi o esami individuali.

L'articolo 2 riguarda le attività agricole, controllo faunistico, attività venatorie e attività piscatorie. Limitatamente ai giorni di 'zona arancione' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 dell'Ordinanza del 9 dicembre scorso.