Coronavirus: Confcommercio Lombardia, alberghi a rischio default, fatturato -80%

Milano, 23 dic. (Adnkronos) - Il settore alberghiero in Lombardia è in piena emergenza e senza un intervento immediato centinaia di strutture rischiano di chiudere per sempre”. E' l'allarme lanciato da Confcommercio Lombardia a seguito della riunione della commissione consultiva del settore alberghiero. “Siamo di fronte ad uno scenario drammatico: l'emergenza sanitaria ha quasi completamente azzerato i movimenti turistici, sia di tipo leisure sia congressuale e per business. L'occupazione delle camere nei pochi alberghi aperti oscilla tra il 5 e il 10% e le strutture ricettive registrano crolli di fatturato per il 2020 di oltre l'80%", si sottolinea dall'associazione. In totale il calo nel settore dell'ospitalità in Lombardia potrebbe superare i 10 miliardi di euro.

La Lombardia è tra le regioni più colpite dal fermo del turismo con quasi 7 milioni di arrivi in meno nei primi otto mesi dell'anno. “C'è un enorme problema di liquidità –si sottolinea da Confcommercio Lombardia - che strangola gli imprenditori costretti al fermo pressoché totale delle attività ormai da quasi un anno e non dimentichiamo le ricadute pesantissime che questa situazione ha avuto e continua ad avere sull'indotto. All'orizzonte quello che temiamo è un vero e proprio tsunami occupazionale nel turismo con migliaia di posti di lavoro a rischio sia a tempo indeterminato sia stagionali".

La priorità, secondo l'associazione, ora è offrire alle strutture contributi e sostegni a fondo perduto e finanziamenti a lunghissimo termine, sia in termini di preammortamento che di durata.