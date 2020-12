Regali last minute su eCharme.it: profumi, make-up con offerte eccezionali e tante idee

24 dicembre 2020 a

a

a

(Modena, 24 dicembre 2020) - Modena, 24 dicembre 2020 - Dalla profumeria al make-up, dagli smalti ai trattamenti per il corpo: eCharme è sinonimo di cosmesi di alta qualità e condizioni vantaggiose. Con oltre 10.000 articoli in catalogo, la profumeria online propone una selezione raffinata e sempre in linea con le ultime tendenze e novità del settore. Un'offerta che con l'avvicinarsi del Natale diventa ancora più conveniente grazie a eccezionali promozioni e imperdibili idee regalo per lui e per lei, con tanti

Quella di www.echarme.it è un'offerta raffinata, composta da migliaia di profumi uomo e donna. Il catalogo unisce fragranze iconiche, come Chanel No5 e Acqua di Giò, alle ultime novità del settore. Ma i profumi sono solo una delle sezioni che compongono il portale.

Ci sono anche make-up, trattamenti per viso e corpo, solari, prodotti per la cura dei capelli e un'intera sezione dedicata al mondo maschile. Di quest'ultima fanno parte

In catalogo figurano tutti i migliori marchi italiani ed internazionali di cosmetica e alta profumeria: Calvin Klein, Narciso Rodriguez, Bulgari, Dior, Chanel, Collistar, Shiseido, La Prairie. Solo per citarne alcuni.

La sezione

Per semplificare la ricerca del prodotto desiderato, l'offerta è segmentata in sei categorie principali: Profumi, Viso e Corpo, Capelli, Make-Up, Solari, Uomo. Il rapporto qualità-prezzo è sempre vantaggioso e la sezione Offerte raccoglie tantissime proposte super convenienti con sconti fino all'85%.

Competitive anche le altre condizioni d'acquisto: consegna in 1-3 giorni lavorativi, spedizione gratuita per ordini superiori a 89 euro e reso gratuito. Senza contare le ulteriori occasioni di risparmio riservate agli iscritti alla newsletter, che dà diritto anche ad un coupon di benvenuto da 5 euro.

Le oltre 19.749 recensioni certificate da Feedaty confermano il costante impegno dell'e-commerce nell'offrire una shopping experience indimenticabile, di cui fa parte un servizio di assistenza professionale, disponibile via telefono, e-mail e chat online.

PER APPROFONDIMENTI

Gift card beauty per regali di natale last minute:

Ufficio stampa Fattoretto Agency

Agenzia SEO&Digital PR