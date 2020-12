Coronavirus: Gallera, 'tempo sta rendendo merito al nostro sforzo titanico'

24 dicembre 2020 a

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - "Grazie presidente per esserci ed essermi sempre stato accanto durante questi durissimi mesi. Sulla Lombardia si è abbattuto uno tsunami; nessuno ci aveva avvisato, preparato ne tantomeno fornito alcun tipo di indicazione". Così l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera si rivolge, via social, al leader di Forza Italia Silvio Berlusconi il quale, intervenuto a un convegno organizzato dal partito, si è detto fiero di come la Lombardia ha risposto all'emergenza sanitaria.

"Per resistere e salvare il maggior numero di vite possibili abbiamo messo in campo tutte le competenze e tutte le professionalità del nostro sistema sanitario. Il tempo sta rendendo merito al nostro sforzo titanico, grazie per averlo sempre riconosciuto e sostenuto", conclude Gallera nel suo intervento su Facebook.