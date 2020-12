Coronavirus: Giani, 'Toscana virtuosa, misure contenimento pandemia efficaci'

24 dicembre 2020 a

Firenze, 24 dic. - (Adnkronos) - "Sono molto contento di come stanno andando le cose in Toscana dove i cittadini hanno mostrato un grande senso di responsabilità, e non è un caso che alla vigilia di Natale salutiamo una Toscana virtuosa" che oggi registra "poco più di 500 contagiati" dal coronavirus", e questo dimostra che "le misure messe in moto per contenere la pandemia sono state efficaci" e che "anche grazie ai 500 giovani impegnati nel tracciamento, la nostra regione sta affrontando la pandemia in modo efficace". Lo ha detto il presidente della Toscana, Eugenio Giani, a margine del tradizionale scambio di auguri con la stampa.