Teatro: è morta Rebecca Luker, star dei musical di Broadway

New York, 24 dic. - (Adnkronos) - L'attrice statunitense Rebecca Luker, incantevole interprete e cantante di Broadway con apparizioni al cinema e in tv, è morta ieri, mercoledì 23 dicembre, in un ospedale di Manhattan all'età di 59 anni. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla sua agente, Sarah Fargo, al "New York Times". Nel febbraio scorso l'attrice aveva reso noto che le era stata diagnosticata alla fine del 2019 la Sla.

Era sposata con l'attore Danny Burstein, anche lui acclamato protagonista dei palcoscenici di Broadway. Burstein è stato contagiato dal coronavirus nei mesi scorsi e ha raccontato per "The Hollywood Reporter" come la moglie lo ha aiutato a superare il Covid.

In quasi 30 anni Luker ha recitato in quasi 50 musical e commedie di Boadway, tra cui "The Phantom of the Opera", "The Secret Garden", "Show Boat", "Brigadoon", "The Sound of Music", "The Music Man", "Nine", "Mary Poppins", "Cinderella". Al cinema è apparsa tra gli altri film in "Spectropia" (2006) e "Professore per amore" (2014). In tv ha recitato nelle serie "Law & Order", "The Good Wife", "Boardwalk Empire", "Elementary" e "Bull".