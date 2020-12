Coronavirus: 697 nuovi casi in provincia Milano, di cui 289 in città

24 dicembre 2020 a

Milano, 24 dic. (Adnkronos) - I nuovi casi positivi al Covid 19 sono 2.656 in Lombardia (di cui 171 'debolmente positivi') e sono presenti in tutte le province. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza sanitario diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 697, di cui 289 a Milano città, Bergamo 104, Brescia 310, Como 267, Cremona 41, Lecco 57, Lodi 82, Mantova 209, Monza e Brianza 158, Pavia 241, Sondrio 76 e Varese 337.