Coronavirus: Betori, 'Dopo sfiducia e fatica abbiamo bisogno di un mondo nuovo'

Firenze, 25 dic. - (Adnkronos) - "La perdurante pandemia genera in noi disorientamento, perdita di fiducia, fatica a individuare le scelte necessarie per una strada di salvezza, pericoloso volgersi indietro a un tempo che non può e non deve tornare. Abbiamo bisogno di un mondo nuovo, da far nascere da quella sorgente di amore che è la mangiatoia di Betlemme". Lo ha detto l'arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori, nell'omelia proclamata oggi nella Messa del giorno di Natale nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore.

"Come ogni crisi - ha aggiunto l'arcivescovo - quella che attraversiamo è un setaccio in cui discernere ciò che è valido da ciò che non lo è. Alle cose valide appartiene anzitutto la consapevolezza della nostra fragilità, come ci insegna la presenza sociale della morte, che abbatte ogni illusione di potenza senza limiti come pure ogni barriera posta tra potenti e marginali, perché la morte non fa distinzioni e tocca tutti. Una consapevolezza quella della fragilità, che si mostra a noi dalla mangiatoia di Betlemme, in cui Dio stesso si fa fragile per condividere e prendere su di sé la nostra fragilità, perché nella povertà di quel presepe c'è già l'anticipo della nudità della croce. Il segno del presepe è quindi un segno di condivisione e di comune assunzione del peso della vita. Lo sia soprattutto in questi giorni con gesti di autentica solidarietà".

A tempo stesso, ha ricordato il card. Betori, "il presepe è anche segno del valore della vita. Se Dio, l'onnipotente e l'eterno, non rifugge dall'assumere la vita umana, è perché in essa egli riconosce un segno di sé, una traccia divina che vi ha seminato nell'atto della creazione e che viene a riscattare nell'offerta di sé del Figlio suo".

"Nella logica funzionalista che domina il mondo si sta perdendo il valore sacro della vita, la sua profonda e inalienabile dignità - ha evidenziato l'arcivescovo di Firenze -Accogliere, difendere, sostenere, confortare la vita sta diventando un atto sempre meno riconosciuto come doveroso, eppure essenziale per tenere alta la nostra coscienza. Ne fanno le spese i viventi nei momenti liminali dell'esistenza, agli inizi e alla fine, come pure nelle condizioni estreme dell'estraneo e del povero".

Da qui l'auspicio del card. Betori: "Liberato dagli orpello di una falsa festa, il Natale torni a insegnarci che quel Dio che chiede di essere accolto, protetto e destinatario di cura nel suo Figlio chiede oggi la stessa accoglienza, protezione e cura in tutti i suoi figli. Si delinea così una forma diversa di vita sociale, in cui nessuno è ai margini, ma di tutti ci si fa carico. Questa aspirazione alla fraternità sorregga i nostri cuori mentre in essi facciamo posto al nostro fratello Gesù".

"Con gli occhi liberi e penetranti della sentinella - conclude Betori - cogliamo il valore del tempo di crisi che ci è dato, per abbandonare un mondo che non merita di essere traghettato oltre, e costruiamo il futuro nostro e della nostra città mettendo al centro la persona umana, le sue relazioni sociali, la cura delle fragilità, uno sguardo che vada oltre le cose visibili - la nostra 'vocazione è a irradiare lo spirito', ci è stato detto -, uno sguardo capace di orientare verso l'alto e l'oltre e di offrirne traccia nella bellezza".