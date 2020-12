Governo: coronavirus emergenza anche per fiducie, boom e record in Parlamento

25 dicembre 2020 a

Roma, 25 dic. - (Adnkronos) - L'emergenza Coronavirus ha un suo risvolto anche in Parlamento. Non si tratta di regole da osservare, distanziamenti e sanificazioni ma dell'iter legislativo dei provvedimenti. La stagione del Covid ha infatti provocato un boom della decretazione d'urgenza e, a cascata, una esplosione dei voti di fiducia. Una tendenza, sia chiaro, già in atto da diversi anni. Che però ha registrato una decisa impennata a causa della necessità di definire in tempi stretti disposizioni sanitarie e ristori economici.

Secondo le statistiche sull'attività legislativa del Senato, infatti, dal 5 settembre 2019 le questioni di fiducia poste (e accordate) sui Ddl di iniziativa governativa a palazzo Madama sono 36. Alla Camera ovviamente la musica non cambia, essendo in regime di bicameralismo. Lo ha segnalato Simone Baldelli, che ormai puntualmente aggiorna il 'tabellone' ad ogni richiesta del governo: "Siamo alla 36/esima fiducia", ha sottolineato il deputato di Forza Italia in aula replicando all'esecutivo.

Si tratta, tra l'altro, di numeri in costante evoluzione e già da aggiornare. Basti pensare che la scorsa settimana la Camera ha votato la fiducia sul Dl Ristori e il Senato quella sul Dl sicurezza e in Parlamento è arrivata la legge di Bilancio, sottoposta a fiducia alla vigilia di Natale alla Camera e attesa dalla fiducia di fine anno al Senato.