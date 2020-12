Governo: da Mes a Recovery, i paletti di Renzi sulla strada di Conte

25 dicembre 2020 a

Roma, 26 dic. - (Adnkronos) - Il 2020 si chiude come si era chiuso l'anno precedente, con la minaccia di Matteo Renzi di staccare la spina al governo: "Chiediamo una svolta sui contenuti. Parliamo di cose serie e vediamo se siamo d'accordo. Se sì, governiamo. Se no, il governo va a casa”, è l'ultimatum lanciato dal leader di Iv a Conte dopo il faccia a faccia a palazzo Chigi della scorsa settimana.

Gli aut aut di Renzi rischiano di essere davvero il tratto distintivo, o comunque uno dei principali, del percorso di questo governo. L'ultimo caso è stato quello della task force sul Recovery fund, che ha portato alla verifica lampo e agli incontri di Conte con le delegazioni della maggioranza. Ma l'elenco delle recriminazioni del leader di Italia viva è lunga e comincia agli albori del Conte II, nell'autunno del 2019.

Nato da pochi mesi, il governo deve subito affrontare l'impegnativa prova della legge di Bilancio. Iv sbuffa e scalcia, abbandona i lavori del tavolo di maggioranza e annuncia un suo emendamento alla manovra. Spazientito, Dario Franceschini twitta: "Un ultimatum al giorno toglie il governo di torno”. Ma in realtà si tratta solo di un penultimatum. Perchè passata la buriana sulla Manovra il governo naviga in acque tranquille. Per poco, però.

