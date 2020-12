Germania, sparatoria a Berlino: quattro feriti gravi

26 dicembre 2020 a

Roma, 26 dic. (Adnkronos/Dpa) - E' di quattro feriti gravi il bilancio della sparatoria avvenuta nei pressi di un cancello nel quartiere Kreuzberg a Berlino in circostanze non ancora chiarite. Tre dei feriti sono stati trovati in un vialetto, il quarto è stato recuperato da un canale, secondo quanto riferiscono i rapporti della polizia tedesca, impegnata a controllare la zona a piedi e con l'elicottero alla ricerca degli aggressori che sono fuggiti. Nelle vicinanze c'è la sede del Partito socialdemocratico tedesco (Spd). Non sono ancora chiari i motivi dell'aggressione.