In fiamme villa fratello di Luca Cordero Montezemolo

Torino, 26 dic. (Adnkronos) - Un incendio ha distrutto ieri sera, intorno alle 20,30, la villa di Marco Cordero Montezemolo in strada San Martino, a Castiglione Torinese, in provincia di Torino. A causare le fiamme nell'abitazione del notaio 71enne, fratello del più noto Luca, ex presidente di Fiat, Ferrari e Confindustria, sarebbe stato un corto circuito partito dalle luminarie natalizie.

Esclusa, comunque, dai carabinieri impegnati nelle indagini, l'ipotesi dolosa. All'interno della villa si trovavano i suoceri che sono rimasti illesi. Sul posto, oltre ai militari della locale stazione e della sezione radiomobile, le squadre dei vigili del fuoco di Torino, Chivasso e Volpiano che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l'immobile, dichiarando inagibile il secondo piano e il tetto sovrastante. Ingenti i danni.