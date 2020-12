Coronavirus: Speranza, 'oggi rivediamo l'alba dopo lunga notte'

27 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 27 dic. (Adnkronos) - "È come se dopo una lunga notte, potessimo finalmente rivedere l'alba. Il mattino però – dobbiamo esserne consapevoli – è ancora lontano". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, in un'intervista a 'Repubblica' in occasione del Vax Day.

Il ministro sottolinea che l'inizio delle vaccinazioni non deve far scattare l'abbassamento della guardia: "Dal 7 gennaio si tornerà al sistema delle aree colorate, che ha dimostrato di funzionare abbassando l'Rt da 1,7 a 0,82, senza bloccare tutto il Paese".