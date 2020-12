Coronavirus: commissario Covid Palermo, 'entro maggio vaccinata maggioranza cittadini'

27 dicembre 2020 a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Entro maggio, massimo giugno la stragrande maggioranza dei palermitani sarà vaccinata". Lo ha detto all'Adnkronos il commissario straordinario per l'emergenza Covid Renato Costa, arrivato all'ospedale Civico di Palermo per la prima somministrazione del vaccino al primario del Pronto soccorso, Massimo Geraci. "Entro alcuni mesi dovremmo essere pronti per la vaccinazione di massa- dice - in quel modo potremo vaccinare buona parte della cittadinanza".