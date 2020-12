Milano: donna aggredita in strada a Corsico, ricoverata in ospedale

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - Aggressione in strada la scorsa notte a Corsico, comune alle porte di Milano. Lo rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta per soccorrere una donna di 32 anni trovata a terra con una contusione alla testa e ferite al collo e agli arti. L'intervento è avvenuto in via Milano, pochi minuti dopo le 3. La giovane è stata trasportata in codice giallo, cioè non in pericolo di vita, all'ospedale San Carlo. Sul caso indagano i carabinieri.