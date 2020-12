Coronavirus: Musumeci, 'contiamo di vaccinare oltre 3 milioni e mezzo di siciliani'**

27 dicembre 2020 a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Contiamo di vaccinare entro metà settembre oltre 3 milioni e mezzo di siciliani". Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, subito dopo i primi vaccini somministrati al Civico di Palermo. "Sono previste due fasi - spiega - la prima comincerà la prossima settimana e fino a metà aprile e poi dalla fine di aprile fino a metà settembre, se il calendario non dovesse subire intralci o intoppi". "Prima il personale ospedaliero - dice - poi i vecchi, poi gli anziani, e poi i giovani di una certa età fino a raggiungere i 16 anni, con la speranza che non ci siano diffidenze da parte della gente, perché non abbiamo alternative al vaccino, pur con le riserve che ognuno può alimentare. Ma deve essere una scelta anche sofferta se serve".