Coronavirus: primo medico vaccinato in Sicilia, 'Serve vaccinazione massiva per sanitari'

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - "Serve una vaccinazione massiva per gli operatori sanitari in Sicilia". Lo ha detto Massimo Geraci, il primo medico siciliano vaccinato oggi al Civico di Palermo. "Intendiamo assolutamente conseguire questo risultato", dice. "Se il mondo sanitario risponderà in maniera compatta - dice - penso che possa essere un volano per tutta la cittadinanza per raggiungere la immunità solidale".