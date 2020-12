Coronavirus: Mazzeo, 'Giorno storico, è la luce in fondo al tunnel' (2)

27 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Oggi disponiamo di un'arma in più che, aggiunta al loro lavoro - aggiunge il presidente dell'Assemblea toscana - sarà determinante per vincere questa battaglia e ritornare a vivere normalmente. E questa speranza e gioia l'ho letta nei loro occhi e credo che tutti i toscani la possano vedere in questo giorno che non dobbiamo aver paura di definire storico. Le loro lacrime di gioia sono il segno che ce la possiamo fare davvero".

"Ora però serve continuare sulla strada della responsabilità e del buon senso- conclude Mazzeo - con i nostri comportamenti dobbiamo aiutare il sistema sanitario a tenere sotto controllo e abbattere la diffusione del virus, così da rendere ancora più efficace la campagna di vaccinazioni".