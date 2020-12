Varese: sorpreso con un coltello, giovane denunciato e sanzionato

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - I carabinieri della stazione di Malnate hanno denunciato alla procura di Varese un 19enne disoccupato, in quanto ritenuto responsabile del reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Ieri i militari, nel corso di un servizio di controllo del territorio, lo hanno sorpreso in via Marconi, a bordo di un'auto, e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 18 centimetri di cui 7 di lama, del quale non era in grado di giustificarne il porto. Il coltello è stato sequestrato e per lui è scattata anche la sanzione amministrativa per violazione delle misure urgenti in materia di contenimento dell'emergenza da Covid-19.