Milano: Comune, ex caserma Mameli sarà parco urbano con edilizia sociale e servizi (3)

27 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Oltre alla realizzazione del parco, queste risorse saranno destinate al recupero funzionale di tre edifici delle ex Casermette di via Gregorovius, che verranno destinati ad attività formative, ricreative e aggregative per i cittadini affidate tramite procedura di evidenza pubblica.

"Il progetto di riuso delle casermette storiche si colloca nella strategia del pgt di creare nuove centralità di interesse pubblico e sociale nella città dei quartieri, ed è frutto di un percorso partecipato con la cittadinanza. Altre risorse saranno inoltre destinate a interventi di viabilità e alla realizzazione di parcheggi alberati lungo strada secondo quanto previsto dal pgt", si sottolinea nella nota di Palazzo Marino.