Coronavirus: Stasi (dg Bergamo), 'oggi giornata simbolica'

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "Una giornata simbolica dove a scendere in campo sono i nostri operatori più rappresentativi, per il loro ruolo e per il contributo dato alla gestione dell'emergenza insieme a figure simbolo del mondo della sanità bergamasca". Così il direttore generale dell'Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Maria Beatrice Stasi, anche lei colpita da Sars-CoV-2 nelle prime settimane della crisi coronavirus, descrive la giornata di oggi che segna il via alla campagna vaccinale.