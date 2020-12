Coronavirus: Salvini su vaccino, 'spero Arcuri non fallisca, politici rispettino fila'

27 dicembre 2020 a

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "L'importante che l'Italia sia ben organizzata e non arrivi ultima. In Germania ci sono centinaia di migliaia di dosi, in Italia alcune migliaia simboliche. Spero che Arcuri, che ha fallito sulle mascherine, sulla scuola, su Ilva, non fallisca su una battaglia così importante". Lo afferma, al microfono di RaiNews24, il leader della Lega Matteo Salvini a margine della visita agli agenti della polizia Penitenziaria al carcere di San Vittore a Milano.

"Io a tempo debito farò quello che il medico mi consiglierà, senza scavalcare nessuno. E spero che non ci sia nessun politico che passerà davanti ad altri non avendone necessità. Sono sempre e comunque per la libertà': educare, spiegare, formare, accompagnare, mai costringere o obbligare con la forza", conclude Salvini.