Coronavirus: dg Brescia, 'serve responsabilità per frenare teorie anti-scienza'

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "L'impatto drammatico che la pandemia da Covid-19 ha avuto nel nostro territorio richiede la responsabilità di tutti, un patto tra le generazioni per guardare con fiducia al futuro e che non dia spazio alle teorie anti-scientifiche". Lo dichiara il direttore generale dell'Asst Spedali Civili di Brescia, Massimo Lombardo nel giorno che segna l'inizio della campagna vaccinale e in cui la struttura ospedaliera, con l'Università degli studi di Brescia, ha deciso di dare il via la campagna di sensibilizzazione #stoCOnlaSCIENZA.

"Noi operatori sanitari abbiamo una responsabilità ulteriore, tra le tante: quella di offrire una mirata ed esauriente informazione ai nostri pazienti su tutto ciò che riguarda la vaccinazione anti Sars-CoV2. D'altronde le evidenze scientifiche sono strumenti irrinunciabili del nostro operare quotidiano", conclude Massimo Lombardo.