Roma, 27 dic (Adnkronos) - "In Aula per il voto finale sulla Legge di Bilancio. Fratelli d'Italia in trincea per provare a migliorare una pessima Legge di Bilancio, frutto di compromessi tra i partiti. Non si molla di un centimetro!". Lo scrive su Facebook Giorgia Meloni, postando la sua foto dai banchi di Montecitorio.