Coronavirus: sindaco Varese, 'giornata storica, lottare contro tesi negazioniste'

Milano, 27 dic. (Adnkronos) - "Ci sono giorni ordinari, che scorrono via rapidi e senza lasciare quasi memoria. E poi ci sono giorni speciali, come oggi. In questa domenica a cavallo tra Natale e Capodanno, segniamo un punto nella battaglia contro il Covid19. Ne usciremo, ne sono sempre stato convinto". Lo ha affermato, in un post su Facebook, il sindaco di Varese Davide Galimberti.

"Oggi abbiamo un alleato in più: inizia la campagna vaccinale più estesa di sempre in Europa. La battaglia è ancora lunga ma siamo sulla buona strada! Avanti tutta, distanti ma sempre uniti. Buona domenica d'inverno, oggi vediamo un piccolo grande spiraglio per il nostro futuro", aggiunge il primo cittadino che nel pomeriggio ha partecipato Vaccine-Day a Varese.

"E' una giornata storica, oggi inizia un cammino. Abbiamo lavorato tutti insieme in sinergia, territorio, aziende, istituzioni. Dobbiamo lottare perché non ci sia spazio per le posizioni negazioniste. Così il percorso verso la ripresa sarà più rapido", ha aggiunto dall'ospedale di Varese dove sono stati somministrati i primi vaccini anticovid a cinquanta esponenti della sanità locale.