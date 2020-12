Coronavirus: dg Varese, 'riceviamo vaccino con riconoscenza e responsabilità' (2)

27 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "Questa giornata segna il momento della ripartenza dopo un anno terribile, - sottolinea Angelo Tagliabue, rettore dell'Università dell'Insubria - durante il quale l'università ha fatto la sua parte, come dimostrano gli importanti contributi offerti dal punto di vista della ricerca, della formazione e della partecipazione dei nostri docenti all'attività assistenziale". Per il sindaco di Varese, Davide Galimberti, "E' una giornata storica, oggi inizia un cammino. Abbiamo lavorato tutti insieme in sinergia, territorio, aziende, istituzioni. Dobbiamo lottare perché non ci sia spazio per le posizioni negazioniste. Così il percorso verso la ripresa sarà più rapido".

L'assessore Regionale Raffaele Cattaneo, ricorda che "a breve arriveranno 306.000 dosi per tutti gli operatori sanitari. Ci è chiesto un gesto di responsabilità: vacciniamoci tutti". "Oggi è una bella giornata - aggiunge Emanuele Monti, presidente Commissione Sanità del Consiglio Regionale - perché la seconda ondata ha colpito innanzitutto Varese. In questi vaccini c'e molta Lombardia, ricerca, scienza, industria farmaceutica. Grazie agli operatori dell'emergenza urgenza".