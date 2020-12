Coronavirus: in Sicilia 682 nuovi casi, quindici morti

27 dicembre 2020 a

Palermo, 27 dic. (Adnkronos) - Sono 682 i nuovi casi di coronavirus scoperti in Sicilia nelle ultime 24 ore grazie a 5.630 tamponi processati. Secondo i numeri diffusi dal ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanita' nell'Isola, dove oggi in concomitanza con il resto d'Europa e' partita la campagna di vaccinazione, si contano al momento 33.167 positivi: 123 meno di ieri. Tra ieri e oggi i guariti sono stati 790, i morti 15. Negli ospedali siciliani sono ricoverati 1.027 pazienti Covid in regime ordinario e 174 sono quelli nelle terapie intensive e sub-intensive.