Maltempo: Lombardia, trattori Coldiretti in azione contro neve e ghiaccio

28 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - I trattori degli agricoltori della Coldiretti a lavoro in Lombardia: sono mobilitati come spalaneve per pulire le strade e per la distribuzione del sale contro il pericolo del gelo. E' quanto rende noto la Coldiretti regionale in riferimento all'ondata di maltempo che in queste ore sta portando neve a bassa quota sulla regione, in particolare nella parte occidentale.

Nelle campagne osservata speciale anche la colonnina di mercurio: se le temperature scendono sotto lo zero per lungo tempo sono a rischio le coltivazioni invernali in pieno campo, mentre per le serre aumentano i costi di riscaldamento, spiegano dalla Coldiretti.