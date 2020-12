Appy Pie AppMakr consente ai clienti di creare app per iPhone e Android in pochi semplici passaggi

28 dicembre 2020 a





ROMA, 28 dicembre 2020 /PRNewswire/ -- Appy Pie, una piattaforma senza codice, fornisce una guida passo passo ai suoi utenti su come creare un'app e pubblicali su vari app store tra cui Google Play e iTunes. Appy Pie AppMakr consente agli utenti di creare app incredibili e reattive senza scrivere una sola riga di codice. Questa piattaforma di creazione di app senza codice aiuta le aziende a creare applicazioni mobili altamente funzionali in grado di migliorare il coinvolgimento degli utenti e la crescita dei ricavi.

Tuttavia, prima di creare un'app, le aziende devono fare ricerche di mercato sui propri clienti e su come si sentono riguardo all'attività. Non solo aiuta le aziende a sviluppare app mobili che colmano le lacune del mercato che altre app simili non sono in grado di affrontare, ma si rivela anche utile per estendere la portata del loro pubblico a livello globale. Chiunque può crea l'app per iPhone e app Android utilizzando Appy Pie in pochi passaggi senza alcuna codifica. Le app create tramite Appy Pie AppMakr possono aumentare la soddisfazione del cliente di molte volte. Le app mobili possono fornire alle aziende una spinta e un vantaggio rispetto alla concorrenza, aiutandole a connettersi meglio con i loro utenti target. Appy Pie AppMakr può rimuovere tutta la noiosità e le complessità dal processo di creazione dell'app, rendendolo più facile e semplice anche per le persone non esperte di tecnologia.

"La creazione di un'app può essere un processo piuttosto difficile, soprattutto considerando la quantità di codifica, manodopera e tempo necessari. Può rivelarsi un'attività molto laboriosa e ad alto consumo di denaro. Appy Pie fornisce una soluzione efficace consentendo agli utenti di creare le loro app mobili senza alcuna codifica, risparmiando agli utenti tempo, costi e manodopera in misura maggiore", ha affermato Abhinav Girdhar, CEO e fondatore di Appy Pie. Appy Pie è il principale costruttore di app senza codice al mondo. L'azienda offre una soluzione facile da usare al settore dello sviluppo di app ultra competitivo, fornendo una piattaforma per creare applicazioni iOS e Android specialmente per gli utenti senza competenze di programmazione. Per servire i clienti da ogni angolo del mondo, Appy Pie opera in una vasta gamma di lingue tra cui francese, arabo, tedesco, portoghese, ecc. E offre anche supporto dedicato 24 ore su 24, 7 giorni su 7 in tutte queste lingue.

A proposito di Appy Pie

Appy Pie, un marchio di Appy Pie LLP, è il leader senza rivali nel mercato delle applicazioni senza codice. Appy Pie aiuta le PMI, le aziende e le organizzazioni a trasformare le loro idee in realtà, senza alcuna conoscenza tecnica o di programmazione. Con prodotti come App Builder, Website Builder, Chatbot Builder, Live Chat, Software di progettazione e Workflow Builder, aziende o organizzazioni di qualsiasi dimensione possono creare, connettere e distribuire applicazioni e tecnologie per cambiare il modo in cui funzionano fondamentalmente e aumentare la produttività con facilità d'uso soluzioni aziendali senza codice. Appy Pie ha sede a Warrenton, Virginia, e Noida, India. Servono clienti in oltre 150 paesi.

Per ulteriori informazioni, visitare: https://it.appypie.com/

Contatto: Abhinav [email protected] +1 888 322 7617

Logo - http://mma.prnewswire.com/media/473523/Appy_Pie_Logo.jpg