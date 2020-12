28 dicembre 2020 a

a

a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Un uomo è stato soccorso questa mattina, intorno alle 8, mentre era in arresto cardiocircolatorio. Era impegnato a spalare la neve in via Monte Grappa a Milano, rende noto l'Areu l'azienda regionale emergenza urgenza. Dopo la rianimazione cardiopolmonare, il cuore ha ricominciato a battere. Trasportato in codice rosso all'ospedale Fatebenefratelli è in gravi condizioni.