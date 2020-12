Coronavirus: in carceri milanesi positivi 260 detenuti, caos sovraffollamento (3)

28 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Considerata la situazione delle tre carceri milanesi, Caritas Ambrosiana avanza alcune richieste. "In assenza di misure di clemenza capaci di incidere significativamente sull'affollamento carcerario, siano attivati sul territorio al più presto anche gli interventi di accoglienza abitativa promossi e finanziati dalla Cassa delle Ammende per i quali non si è ancora concluso l'iter amministrativo e che consentirebbero ai detenuti che ne hanno diritto di scontare la pena all'esterno del carcere".

Non solo. "Venga garantita la continuità degli interventi scolastici, socioeducativi e assistenziali realizzati dagli operatori e dai volontari attivi negli istituti cittadini, sia implementando la possibilità di svolgere le attività a distanza (in primis quelle scolastiche), sia individuando spazi e modalità per una loro maggiore presenza intramuraria in condizioni di sicurezza sanitaria". Quindi, "Compatibilmente con le esigenze sanitarie siano tolte le limitazioni, in particolare quelle che ostacolano per le persone detenute la possibilità di mantenere e coltivare i propri affetti, e quelle che riducono l'agibilità degli spazi e delle occasioni di socialità".

"In mezzo alla tempesta che stiamo attraversando Papa Francesco ci ha ricordato che 'siamo tutti sulla stessa barca'. Ciò vale anche per i detenuti. La gestione della crisi sanitaria all'interno delle carceri non può prescindere dalla tutela dei diritti delle persone recluse" osserva Luciano Gualzetti, direttore della Caritas Ambrosiana.