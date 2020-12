Maltempo: critiche contro Sala, opposizione 'piano neve Milano è un flop'

28 dicembre 2020 a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - Disagi alla circolazione, qualche albero caduto, parchi alberati chiusi per precauzione e diverse chiamate ai soccorsi per scivoloni e cornicioni pericolanti. I milanesi fanno i conti con la neve in città - almeno 15 i centimetri caduti nella notte e in mattinata come da previsioni meteo - e non mancano critiche al sindaco Giuseppe Sala. In tanti - sono oltre 800 i commenti sotto il post di Instagram del primo cittadino - si lamentano di marciapiedi impraticabili e di sale sparso in ritardo sulle strade. E l'opposizione non risparmia di evidenziare come "Nonostante le previsioni sulla neve in arrivo fossero note da giorni, il piano anti neve del Comune di Milano è stato un flop assurdo".

Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega, evidenzia come "Sono centinaia le segnalazioni di strade sommerse dalla neve o di mancati passaggi dei mezzi spargisale. Il sindaco Sala sui social è sommerso dalle critiche e risponde pure stizzito a chi gli fa notare i disservizi. Questo piano flop anti neve è l'immagine di questa amministrazione che anche in questa occasione è in ritardo, incapace nella risposta e arrogante di fronte alle lamentele dei milanesi".

Di inadeguatezza parla anche l'ex vice sindaco di Milano e assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato. "Oggi è il primo giorno di zona arancione ma di fatto il lockdown continua per maltempo e incapacità di questa amministrazione comunale di rendere agibili le strade di Milano ritengo che tutta la nostra città meriti attenzione e cura e non solo nei luoghi più rappresentativi".