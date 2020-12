Recovery: documento Leu, 'fondi Sanità largamente insufficienti'

28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato al presidente del Consiglio le osservazioni e le proposte di Liberi e Uguali per il Recovery Plan italiano. Nel documento abbiamo ritenuto fondamentale riaffermare che i fondi destinati alla Sanità, pari ad appena 9 mld, sono largamente insufficienti, anche tenendo conto di alcuni programmi trasversali". Così i presidenti dei gruppi Parlamentari di LeU Loredana De Petris e Federico Fornaro.

"Il Servizio sanitario nazionale ha per noi un'importanza strategica decisiva. E' quindi necessario l'investimento di ben più ampie risorse soprattutto sul fronte dell'assistenza di prossimità e della medicina territoriale. Salute, quindi, ma anche ambiente, infrastrutture sociali, istruzione e ricerca, mobilità sostenibile e mezzogiorno gli assi portanti delle nostre priorità".

"L'intero impianto del programma Next Generation Eu – proseguono i due capigruppo – lega la crisi sociale e quella ecologica. E' dunque necessario abbandonare l'impostazione micro progettuale per adottare una visione complessiva, quella che papa Francesco ha definito 'Ecologia integrale', rifiutando quindi qualsiasi operazione di greenwashing e di dispersione delle risorse in microprogetti".