Recovery: documento Leu, 'fondi Sanità largamente insufficienti' (2)

28 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Nel documento -proseguono i capigruppo di Leu- oltre ad aver segnalato l'inadeguatezza di alcuni dei progetti proposti, chiediamo la revisione, non più rinviabile, degli obiettivi del PNIEC, investimenti massicci in idrogeno verde e non blu, impegno a un uso solo residuale del gas come risorsa energetica".

"Sono urgenti poi maggiori investimenti nella forestazione urbana e nell'economia circolare, nonché la transizione energetica dell'edilizia residenziale pubblica per consentire una maggiore equità sociale. Gli obiettivi di mitigazione della crisi climatica e ambientale necessitano altresì di investimenti per agricoltura e mobilità sostenibili"

"Riteniamo un errore grave e da correggere il non aver considerato le infrastrutture sociali come asse strategico. Si tratta infatti di un intervento decisivo per garantire la terza linea strategica del NGEU, quella dell'inclusione sociale. Altrettanto inspiegabile è poi la quasi scomparsa dalla bozza degli investimenti volti a colmare il divario tra il Sud e il resto d'Italia, tra i principali destinatari dei 209 miliardi del PNNR. E' infine necessario investire nel potenziamento della didattica e nel diritto allo studio in favore dei redditi più bassi e rafforzare la ricerca pubblica", concludono i presidenti dei gruppi di LeU.