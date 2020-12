Maltempo: Salvini, 'Sala non segue le previsioni del tempo?' (2)

28 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - A margine della donazione di sangue, aggiunge: "Era da tre giorni che ci raccontavano che sarebbe nevicato in maniera abbondante, ma il sindaco non guarda le previsioni del tempo. Ho visto tram fermi, auto ferme, tutto fermo. Sono contenti i bimbi, perché la neve è un regalo per loro, sono un po' meno contenti i milanesi che oggi vorrebbero andare a lavorare e che hanno difficoltà", aggiunge Salvini.

Il leader della Lega parla anche di montagna: "Spero che da fine gennaio si possa trasformare questa neve anche in lavoro, un lavoro in sicurezza non solo per la Lombardia ma per tante regioni da Nord a Sud".