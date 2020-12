Pensioni: Salvini, 'non permetteremo che si innalzi età pensionabile' (2)

28 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "E' un momento in cui bisogna aiutare, accompagnare, sostenere sia i lavoratori sia i futuri pensionati. Tagliare le pensioni, alzare l'età per andare in pensione in un momento di crisi come questo è l'ultima delle cose intelligenti da fare", aggiunge Salvini a margine della donazione di sangue. E su Twitter evidenzia: "Il governo è troppo impegnato a litigare su poltrone e rimpasti e sta evidentemente perdendo il contatto con la realtà".