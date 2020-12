Coronavirus: Salvini, 'De Luca brutto spettacolo, non si salta la fila' (2)

28 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - "Quando sei in fila in posta, al supermercato, all'ospedale, per fare un vaccino, quando c'è di mezzo la salute non si passa davanti agli altri, soprattutto se gli altri sono medici, infermieri e hanno bisogno. Quindi che anche sul vaccino ci sia qualche politico che fa il fenomeno, che scavalca la fila per fare quello che non dovrebbe è davvero triste. Quando arriverà il mio momento - ho 47 anni, sono in buona salute - farò quello che il mio medico mi suggerirà di fare senza togliere il posto a nessuno", conclude Salvini.