Fisco: scadenze gennaio, il 10 versamenti contributi previdenziali per colf e badanti (2)

(Adnkronos) - 17 gennaio: vanno versati i contributi Inps per i lavoratori dipendenti, da parte dei datori di lavoro.

18 gennaio: sono diversi gli appuntamenti previsti per questa giornata, tra cui il termine per la liquidazione dell'Iva mensile. Inoltre i sostituti d'imposta devono versare le ritenute e l'imposta sostitutiva sugli incrementi di produttività. Infine, per le locazioni brevi, è previsto il versamento delle ritenute sui canoni, o sui corrispettivi, pagati o incassati.

20 gennaio: i titolari di partita Iva sono tenuti a versare il bollo relativo alle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2020

25 gennaio: le imprese che operano all'estero devono presentare il modello Instrastat.