Ue: Fontana, 'su vaccini essenziale, non sono in contraddizione con Lega'

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - La Lega non ha "un approccio sbagliato" rispetto all'Europa e "non vedo una contraddizione tra quello che dico io e il mio movimento: un'Unione europea forte ma diversa". Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a proposito della mascherina con il logo dell'Unione europea che ha indossato ieri.

"Condivido questa iniziativa della Unione europea di interessarsi in prima persona nell'acquisizione dei vaccini e di distribuirli a tutti i membri. Questa - spiega intervistato su Skytg24 - è la dimostrazione di quando io ritengo positiva ed essenziale la presenza della Ue; altra cosa quando non interviene e non si comporta da madre ma forse da matrigna. Io credo nella Ue ma bisognerà cambiare alcune scelte fatte negli ultimi anni, dare una impostazione diversa".