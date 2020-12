Scuola: Nobili (Iv), 'preoccupati da ritardi su tpl, governo non può sbagliare' (2)

28 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - "L'impressione che se ne trae -continua Nobili- è quella dell'assenza di una regia coordinata, di linee guida uniformi, di un monitoraggio effettivo della situazione. Abbiamo sollecitato il Mit su questo, sulla presenza di mezzi aggiuntivi, sull'utilizzo di bus sostitutivi, di accordi con bus turistici, della necessità di personale che verifichi il rispetto della capienza massima sui mezzi e di un impegno anche su metropolitane, linee ferroviarie regionali, risposte per grandi centri urbani e risposte più flessibili anche utilizzando taxi e Ncc nelle aree che lo necessitino".

"Vorremo un quadro trasparente della situazione, sapere dove i problemi sono stati risolti e dove permangono le criticità, di come si sta intervendo e con quali e quanti mezzi. Sulla riorganizzazione del Tpl per consentire la riapertura della scuola in sicurezza, il governo non può tardare e non puó sbagliare", conclude.