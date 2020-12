Maltempo: da Lega Giovani Milano vanga in regalo a Sala

28 dicembre 2020 a

Milano, 28 dic. (Adnkronos) - La Lega Giovani Milano ha portato sale e vanga a Palazzo Marino per regalarli al sindaco Giuseppe Sala. "Gli errori commessi sono davanti agli occhi di tutti. L'emergenza neve era prevista da una settimana, il sindaco aveva anche assicurato di aver convocato un tavolo di lavoro per la gestione dell'emergenza. Probabilmente ha usato il tavolo per aggirare le limitazioni imposte dal Dpcm e si è fatto una gran mangiata perché i risultati del lavoro sono stati pessimi", dicono Alessandro Verri, coordinatore della Lega Giovani Lombardia e Giulio Manca, consigliere per la Lega del Municipio 8.

"Pochi mezzi a spargere il sale, pochi mezzi spazzaneve e poche le persone impiegate per spalare la neve per tutta la città. Abbiamo quindi deciso di portare una vanga cosi che anche il sindaco, come abbiamo fatto noi, si rimbocchi le maniche e si metta a spalare", concludono.