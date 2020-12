Capodanno: con Airbnb per arrivare prima al 2021

28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos/Labitalia) - Sta per volgere al termine un anno che ricorderemo, per lasciare spazio ad altri 365 giorni che ci auguriamo siano uno migliore dell'altro. Questa volta più che mai, i primi raggi di sole del 2021 occuperanno un posto speciale nei nostri cuori e, se negli anni scorsi qualche fortunato era riuscito a programmare una fuga esotica per osservarli con i propri occhi, quest'anno non è stato possibile.

Per questo motivo, Airbnb ha pensato di portare le prime luci del nuovo anno da noi, raccogliendo alcuni soggiorni in Nuova Zelanda e alle Isole Fiji che per primi coglieranno l'arrivo del tanto atteso 2021. Dai glamping vista oceano alle case sulla spiaggia, ecco 10 luoghi dove le luci dell'alba del nuovo anno arrivano prima.

-Hinterland Retreat (Gisborne, Nuova Zelanda). Questa piccola ma splendida cabina sarà una delle prime a scorgere l'alba sull'Oceano Pacifico. A metà strada tra le colline e l'oceano, qui ci si sente completamente immersi nella natura.

-Villa Mokusiga (Sigatoka, Fiji). In figiano 'Mokusiga' significa 'oziare' e non è un caso che sia stato scelto questo nome per la villa. La costa corallina delle Fiji fa da cornice a questo alloggio, che rappresenta il luogo perfetto per riposarsi, assaporando la lentezza e l'atmosfera rilassante di questo rifugio sull'oceano.

-Black Rock House (Tutukaka , Nuova Zelanda). Grazie alle ampie finestre a nastro, questa villa di lusso a due passi dalla spiaggia è ideale per osservare il sole sorgere anche dall'interno, per poi trascorrere il primo giorno dell'anno tra pesca, snorkeling, kayak o semplicemente rilassandosi sulla spiaggia.

-Dreamview Villa (Volivoli, Fiji). Situata sulla costa nord dell'isola principale dell'arcipelago, questa villa rappresenta un punto di osservazione privilegiato per iniziare la giornata risvegliandosi con i raggi del sole e concluderla ammirando il tramonto.

-Mahinepua Magic (Kaeo, Nuova Zelanda). Non c'è modo migliore per recuperare le energie che immaginare di trovarsi in questa splendida casa a pochi passi dalla spiaggia, con tanto di vasca da bagno per rilassarsi ammirando il panorama.

-Vakanananu Retreat (Matei, Fiji). Situata sull'isola di Tavenui, questa villa ecologica con interni in bambù è circondata da sinuose colline punteggiate da palme. Perfetta per chi sta già sognando una colazione in terrazza vista mare o per chi desidera trascorrere i pomeriggi lasciandosi cullare dall'amaca.

-Landsdowne Farm (Canterbury, Nuova Zelanda). Una vera e propria fattoria di design immersa nel verde: ecco Landsdowne Farm, un piccolo paradiso per chi ama sognare in grande, tra animali e cinema sotto le stelle.

-LomaniWai Luxurious Beachfront Villa (Korolevu, Fiji). Per chi non vuole farsi mancare nulla, questa scenografica villa posizionata sulla costa meridionale dell'isola Fiji consente di svegliarsi e tuffarsi nell'oceano o in piscina.

-Shag Point Cottage (Otago, Nuova Zelanda). Un intimo e tranquillo cottage immerso in un giardino privato è il luogo ideale per chi vuole trascorrere del tempo in solitaria, suonando il pianoforte, leggendo libri o dedicarsi ai puzzle.

-Malaqereqere Villas (Cuvu, Fiji). Una spaziosa villa da dove ammirare tutte le sfumature di blu, dal mattino alla sera. Un angolo di paradiso da bucket list per il 2021.