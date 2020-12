Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** (2)

28 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Allievo del celebre critico d'arte Roberto Longhi, suo professore all'Università di Bologna, Pasolini amò visceralmente la pittura, cui si ispirò per le scenografie dei suoi film e la praticò prima negli anni giovanili e poi negli ultimi anni della maturità. I primi consapevoli esperimenti pittorici sono disegni a inchiostro, bozzetti di figure che ritraggono la vita quotidiana della gioventù, una realtà familiare, tenera, idillica.

"Per molti anni - scriveva lo scrittore e cugino Nico Naldini nel 1991 introducendo il catalogo di una mostra di disegni e dipinti di Pasolini allestita a Vienna - anche se in modo saltuario, Pasolini è stato attratto dall'idea di diventare pittore, unendo magari strettamente l'attività pittorica a quella poetica. Cominciò a dipingere a Casarsa nell'estate del 1941: quadri dipinti a olio e con l'acquaragia secondo le antiche ricette della pittura impressionista che si ispiravano al mondo friulana,. Come un vero vedutista usciva di casa con il cavalletto e la cassetta dei colori legati alla canna della bicicletta e si inoltrava nei campi che circondano il paese".

Seguirono negli anni altri tentativi che secondo i critici risentono dell'influenza dei paesaggi alla De Pisis, o dell'ammirazione per alcune opere di Bonnard. L'interesse di Pasolini nei confronti delle arti figurative si sviluppò nel tempo su diversi piani - attraverso la scrittura, la pittura o il cinema - in ciascuno di questi modi espressivi da lui praticati, destinati a convergere e ad alimentarsi a vicenda nel corso degli anni.