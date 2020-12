Scrittori: Pasolini, nasce la pinacoteca con 19 suoi quadri ** (3)

28 dicembre 2020 a

(Adnkronos) - Non è solo questa la novità in arrivo al Centro Studi, che pur nel difficile periodo legato all'emergenza sanitaria non ha cessato la sua attività, soprattutto pensando al futuro. Dopo un lungo lavoro di restyling è infatti on-line il nuovo sito del Centro. Completamente rinnovato graficamente e nei contenuti, è stato strutturato per favorire una navigazione agevole, rapida e intuitiva. Vede fra le novità lo shop online del Centro dove si possono acquistare tutte le pubblicazioni con un semplice click e una sezione News rivista per facilitare le ricerche degli utenti. Il ricco patrimonio documentale e bibliografico del Centro Studi adesso è facilmente consultabile così come è possibile accedere al catalogo dei tanti volumi e materiali video a disposizione del pubblico nella sede del Centro.

Il prezioso Fondo Angela Molteni è stato risistemato sotto la voce “Pagine corsare” e al momento è disponibile primo capitolo dedicato alla vita del poeta. È stata infine creata una sezione interamente dedicata alla Scuola Pasolini / Summer School e chi desidera conoscere i luoghi pasoliniani troverà arricchito l'itinerario con la disponibilità del volume “Storia di una casa. Pier Paolo Pasolini a Casarsa”, curato da Angela Felice.