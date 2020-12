28 dicembre 2020 a

Roma, 28 dic. (Adnkronos) - "Un'alleanza elettorale con chi dice no al Mes, all'alta velocità, sì al giustizialismo e no alla crescita faccio fatica a farla. La vera priorità dovrebbe essere metterci intorno ad un tavolo e dire come finiamo la legislatura. Un'alleanza tra Pd e Cinquestelle" in caso di voto "la trovo sorprendente per gli elettorati reciproci". Lo dice Matteo Renzi durante una conferenza stampa al Senato.