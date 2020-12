Quirinale: Don Luigi D'Errico, accoglienza per i disabili e non solo**

29 dicembre 2020 a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Don Luigi D'Errico, 58 anni, referente del settore disabili e catechesi dell'Ufficio catechistico della diocesi di Roma, dal 2007 parroco nella Chiesa dei Santi Martiri dell'Uganda nel quartiere Ardeatino, dove da tempo è stata avviata un'esperienza di catechesi per e con le persone disabili.

Non solo. Occorre ricordare anche l'istituzione delle case famiglia “Rifugio per Agar”, dedicata a donne e bambini vittime di maltrattamenti, e “Casa Betlemme”, per accogliere famiglie senza fissa dimora, in collaborazione con altre parrocchie.

La parrocchia di don Luigi inoltre, anche attraverso il coinvolgimento dei parrocchiani, offre servizi di distribuzione di pasti caldi ai senza tetto, doposcuola per bambini in difficoltà, un centro di ascolto, assistenza domiciliare per gli anziani, aiuti alimentari.