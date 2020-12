Quirinale: Valeria Parrini, mai più incidenti sul lavoro**

29 dicembre 2020 a

a

a

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - Valeria Parrini, 65 anni, di Piombino, in provincia di Livorno, giornalista del 'Tirreno', moglie del padre di Ruggero Toffolutti, un operaio morto sul lavoro nel 1998 all'età di 30 anni nell'acciaieria Magona di Piombino, oggi Arcelor Mittal. Nello stesso anno fonda l'Associazione nazionale per la sicurezza sul lavoro 'Ruggero Toffolutti' di cui è presidente onoraria e anima da più di 20 anni. Si batte instancabilmente perché tragedie come quella che ha colpito la sua famiglia non accadano più.