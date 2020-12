Quirinale: le onorificenze Omri /scheda (2)

29 dicembre 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze fuori della proposta e del parere richiesti dalla legge. Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione.

Soltanto le concessioni motu proprio (come quelle conferite in questa occasione), quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data.