Quirinale: le onorificenze Omri /scheda

Roma, 29 dic. (Adnkronos) - L'Ordine al merito della Repubblica italiana, l'onorificenza conferita oggi dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a 36 cittadine e cittadini italiani, istituito con la legge 3 marzo 1951, n. 178, è il primo fra gli Ordini nazionali ed è destinato a "ricompensare benemerenze acquisite verso la Nazione nel campo delle lettere, delle arti, della economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici ed umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari".

Il Presidente della Repubblica è il Capo dell'Ordine, retto da un Consiglio composto di un cancelliere, che lo presiede, e composto da dieci membri; ed articolato nei gradi onorifici di Cavaliere di Gran Croce, Grande Ufficiale, Commendatore, Ufficiale, Cavaliere. Il Cavaliere di Gran Croce può essere insignito della decorazione di Gran Cordone.

Per benemerenze di segnalato rilievo e per ragioni di cortesia internazionale, il Presidente della Repubblica può conferire onorificenze fuori della proposta e del parere richiesti dalla legge. Le concessioni delle onorificenze hanno luogo il 2 giugno, ricorrenza della fondazione della Repubblica, e il 27 dicembre, ricorrenza della promulgazione della Costituzione.

Soltanto le concessioni motu proprio (come quelle conferite in questa occasione), quelle legate alla cessazione dal servizio dei pubblici dipendenti e quelle accordate a stranieri possono avvenire in qualunque data.